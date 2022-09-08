NikeCraft GPS Archive將於22日起於指定店鋪發售。（Nike提供）

裝置藝術家Tom Sachs實穿新色Archive鞋款，盼人們正視買鞋的意義。（Nike提供）

把唐詩穿在腳上，奔馳球場更顯文武雙全！運動鞋不只講究實穿亮眼，就連設計都要玩哏，adidas巧妙將鞋融入唐詩意涵，外型搭唐代意象，後跟鞋提處還有文人詩作，玩味巧思令人會心一笑。

adidas推全新配色Harden Vol.6，以黑白色為主軸，細節處點綴亮眼金、紅色，後跟印上李白的《俠客行》及「唐」的字樣，簡單頗析靈感來源；鞋舌處還有唐代見面禮儀「叉手禮」圖樣，前腳背則有運動員大鬍子哈登（James Harden）具代表性的個人標誌，除外型酷炫，中底也搭載緩震科技提升穩定性，號稱開場到延長賽都可提供能量回饋，彰顯唐代俠客精神。

Nike先前攜手裝置藝術家Tom Sachs推幽默又嘲諷滿點的「無聊鞋」，引導消費者重新思考買鞋的用意，近期雙方共同設計的NikeCraft GPS再度推新色Archive，以深淺黃交織再以鞋舌拉環、後跟拉環的亮橘增添亮點，鞋面採耐用編織面料，運用網眼、橡膠大底打造平凡的球鞋功能，若你覺得沒賣點，或許就滿足了Tom Sachs想傳達的意涵，22日起將於Nike指定店鋪發售。