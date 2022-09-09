王國材也針對台鐵誤點的情況做說明。（呂健豪攝）

今天開始3天的中秋連假，為了瞭解國道車流狀況，交通部長王國材上午到高公局北部交控中心視察，他表示，今天早上的交通量，跟2019年疫情之前增加了約6％到7％，可以看得出來民眾都踴躍出遊或返鄉，至於局部路段有壅塞情形，王國材也呼籲用路人，可以透過1968查詢，選擇較不壅塞的時間或是改走西濱來做路線的分散。

王國材表示，高速公路早上看到比較壅塞的路段，包括鶯歌系統到新竹系統附近。高公局長趙興華補充，國道1號楊梅到新竹系統、國道3號三鶯到高原交流道往南的輛次很多，其中新竹系統甚至達到每小時車次破萬量的情況，至於國道5號只有南港系統因屬入口段的關係有短暫排隊車流。

路況預報員蘇家婷也指出，除北部地區之外，中部地區車流較多的地區集中在台中、彰化都會區，像是彰化到埔鹽系統、台中的烏日路段都有車多情形，這些路段的行車速度也在40公里以下，而國道5號則是預測中午過後會有車流湧現。整體的交通情形，統計截至上午9點為止，與2019年同期的起伏程度接近，不過預估在接近中午的時段，會相較2019年時更增加一點。

雖然國道的路況大致上仍算順暢，不過台鐵卻出現誤點的情況，王國材說明，這是因為昨天早上開始，在彰化到花壇有3個平交道的柵欄一直無法上升，研判應是計軸器及其電纜發生問題，導致列車通過後仍誤判車輛還在軌道上所致。

台鐵昨晚也徹夜更換電纜，不過到早上仍有2公里的路段還是有問題，研判可能是計軸器本身的客體有問題，目前人員還在現場調教當中，預估中午左右會修好，目前則是請台鐵及鐵路警察協助以人工方式管理。王國材則是對於造成民眾延誤20至30分鐘以上的時間致歉，並表示有檢討的必要，儘管設備老舊，但在保養維護方面還是要更積極。

除了台鐵之外，高公局1968網頁半夜也出現無法連上情況，高公局長趙興華解釋，是因為半夜供應機房電力系統的冰水主機發生故站，改用UPS提供電力，不過在電力恢復後，因為需要重新設定連線的資訊，到上午7點才全部恢復，影響時間約3個小時，不過因為發生在深夜時段，所以評估影響有限。