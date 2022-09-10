台北「Lishan Art Space」開幕！不只是一個展演空間，而是創造自由對話的開放性場域，開幕首展以CSR in art的概念串聯，將永續的精神透過跨領域的藝術家呈現。

開幕首展《42.195 Eco-manner》將於9月15日上午11點正式開展，地點坐落於具歷史性青島大廈的理周集團本部五樓，展覽邀請到極限馬拉松跑者李霽、山林間的聲音演奏者陳沛元、纖維藝術家鄭安利、生態觀察者彭禹慈，以不同維度與形式重新解構對於永續議題的回應，空間主理人戴衣薰期望在後疫情時代，以五感的沉浸式體驗重新打開大家與環境的連結互動。

「永續發展」是近代備受關注的議題，它將是這世代與未來的長跑賽，近年疫情大規模的改變我們的生活型態，「環境」更是變成了首要項目。42.195 KM是古希臘時，雅典士兵由馬拉松平原跑回雅典傳達戰役勝利消息的距離。我們這趟永續路途有如馬拉松，艱辛的過程在努力堅持下，終會抵達目標。在自然與城市環境的交叉感知下進行不同的媒材創作，如同我們面對疫情生活，將這趟永續馬拉松一路走來的汗水與風景，透過視覺、嗅覺、味覺、聽覺以及觸覺，一步步開啟身體感官，轉換成美麗的養分滋養眾人繼續向前。

進到空間場域，首先聽到如水晶般清澈空靈具穿透性的音色迴盪在空氣中，讓沛元打造的療癒音域，靜心開啟放大你的感知；而禹慈在創作過程使用自製畫布，減少工廠加工，來實踐永續，進入她以碎型筆觸打造的「去折曲」空間，集中式觀察世界，透液面折射建構虛實景觀；接下來，「光」讓抽象的事物形塑出它的形體，在李霽的這件作品材質上相互反射，從微小能量的撞擊，反射到不同作品上，產生能量，形成永續的循環；來到安利的作品前，感受使用可回收的織品媒材，經過搜集、建構然後拆解以及重組的過程中創造觸覺溫度，從日常的切片回憶，傳遞出永續的意念；最後透過精油培養皿的吸嗅，舒展身心，希藉觀者在這趟微觀與巨觀的路徑過程中，靜心冥想感受作品，獲得治癒的力量。

本次展覽開幕演出由聲音藝術家陳沛元用幾乎失傳的古老民族樂器頌缽、澳洲木管，與當代手牒、三昧琴，運用聲音的共鳴讓身體細胞共振展現能量。敬邀大家一同觀賞。

【42.195 Eco-manner】 永續馬拉松

展期 ︳2022.09.15(四)-2022.11.12(六)

開幕 ︳2022.09.15(四) 11:00 am

地點 ︳理善藝聚空間 台北市青島東路7號5樓之1

本文作者：戴衣薰

(本文摘自《理財周刊1150期》)