有「台灣最美歐巴桑」稱號的陳美鳳，66歲仍保持凍齡美貌和火辣身材，離婚6年的她，感情生活頗受外界關注，時常在社群網站分享日常的她，近日曬出依偎在某人身上的合照，疑似趁著中秋連假放閃，也讓外界不禁好奇起對方身分。

陳美鳳在instagram發文詢問粉絲：「連假要幹嘛」，接著附上一張合照，只見她穿著藍色睡衣依偎在對方身上，接著比出勝利手勢，從表情中可以看出心情相當好，另一個人則是帶著墨鏡，穿著同款不同色的睡衣，還比出一個帥的手勢，對著鏡頭露出酷樣，由於看起來相當親暱，讓不少粉絲好奇此人身分，甚至猜測是否為陳美鳳的新歡對象。

不過有許多網友從髮色及親暱程度，推測應該就是她的好姊妹藍心湄，紛紛留言：「連假跟美女去旅遊嗎」、「有姊妹窩在家真好」、「時間到了，鳳姐又去報到吃泡麵了嗎」、「姐中秋節快樂，在辦睡衣趴嗎」、「羨慕有感情這麼好的姐妹」、「中秋節快樂，疫情升溫還是在家最安全」。

陳美鳳66歲仍保持令人稱羨的火辣身材，近日曬出30多歲時在西餐廳表演的照片，穿衣風格在當年可說相當大膽，只見她身穿白色斜肩長禮服，只用一條布包覆豐滿上圍，傲人車頭燈和川字肌一覽無遺，她也曾透露保養祕訣，除了不碰加工食品，也堅持不吃冰，靠著飲食和運動維持好身材。