一名已婚的越南籍黎姓女子隻身來台賺錢養家，與同鄉的黃姓男子外遇，黃男不滿黎女要求分手，便擅自將交往時拍攝的性愛片傳送給黎女的丈夫、婆婆與小姑等人，氣得黎女向台灣警方求助。新竹地院審結，依散布猥褻聲音及影像罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，黎姓女子與黃姓男子均為越南籍，兩人原為男女朋友關係，但黃男不想與黎女分手，同時為了讓黎女與越南籍的丈夫離婚，遂於2021年10月間擅自透過手機將兩人交往時拍下的性愛影片，傳送給黎女的丈夫、婆婆與小姑及2名不詳人士瀏覽，黎女察覺後，憤而向台灣警方求助。

女子察覺小王擅自曝光兩人的性愛片，憤而向台灣警方求助。（示意圖／Shutterstock）

新竹地院法官認為，黃男不以理性溝通處理與黎女的感情問題，只為了使黎女與丈夫離婚，便散步性愛影片供他人觀看，已經造成對方心理受創，實在不可取。

法官考量黃男坦承犯行，態度尚可，以及其犯罪動機、目的、手段與智識程度、家庭經濟勉持、為在台生活之外籍移工等一切情狀，依散布猥褻聲音及影像罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，沒收扣案的性愛影片。可上訴。