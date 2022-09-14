南部最大雞頭「尊龍」今年8月間遭逮，他卻口出狂言「自己超罩，已打點好檢警」，也因此應召集團核心成員被羈押同時，他和越南妻子仍然在外趴趴走，繼續經營應召集團，為了避風頭，還將經營重點北移至中部地區。

據了解，尊龍在越南妻子幫忙下，幫應召集團開通了越南當地人脈，眾多年輕女子先後跨海來台「賺快錢」，甚至還聘僱小姐的母親來台灣當廚娘，並管理同鄉，以「越」治「越」。

經查，號稱龍鳳南霸天的王男綽號「尊龍」（49歲），年輕時在台南當牛郎起家，多年前和越南妻子結婚後，透過妻子在家鄉的人脈引進年輕女子跨海來台打工、求學，實則從事賣淫工作，開啟應召事業，後來結識台南地方角頭，又將應召站發展到外縣市，在應召站變成應召集團後，尊龍也重拾老本行開了一家牛郎店。

尊龍的應召事業風生水起，包括台中、彰化、台南、高雄都有據點，甚至他近來還重回老本行，開了家牛郎店。（圖／民眾提供）

據了解，應召集團大本營藏身在台南火車站前的國賓大樓，和當地北門派出所僅隔一條街，該大樓屋齡37年，為住商綜合大樓，還有飯店設在此處，14層樓共有400多戶，人員出入相當複雜。尊龍租下大樓4、50戶給小姐居住，還找來小姐的媽媽當廚娘，解決供餐問題，甚至還有房間專門存放衛生紙、衛生棉、消炎藥品等消耗品。

由於集團小姐多，甚至曾「一次從越南來30人」，集團也將她們分散到桃園、台中、彰化、台南、高雄各據點，各據點約有5到6名小姐，以小姐的月經週期為「移地」標準，如遇月事來潮、發炎生病等狀況就被送回台南國賓大樓大本營療養。

本刊調查，越南是母系社會，來台灣的越南移工特別團結，不過自己人毒害自己人的故事也時有所聞。

桃園中壢一名嫁至台灣、有「越南玫瑰」之稱的越籍女子阮氏紅，在取得台灣身分證後隨即離婚，她表面上經營小吃店，但實際上卻放高利貸給越南同鄉。一名同鄉2019年向她借錢簽越南六合彩卻未準時還款，她隨即教唆小弟綁人囚禁、施虐暴打，甚至與越南當地黑幫跨海連線，派人去同鄉家中恐嚇、逼迫還錢等，最後阮女被依《私刑拘禁罪》判處有期徒刑1年。

桃園中壢一名越南女子綽號「越南玫瑰」，表面上經營小吃店，但實則放高利貸給同鄉更涉嫌暴力討債。（圖／報系資料照）

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