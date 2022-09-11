新竹又被稱為風城，由於得天獨厚的地理環境，成為風箏展演的最佳基地，帶動台灣風箏活動潮流。今年新竹市國際風箏節17、18日即將在新竹漁港盛大登場，除有紐西蘭授權的16米鯨魚、15米海豚風箏，夜晚還有新加坡獨創的LED遙控風箏，首度授權來台演出。

新竹市國際風箏節今年邁入第6年，為全台最大風箏場地與風箏盛會，今年以「風．潮」為主題，融入風、潮汐、風潮、潮流之意，並結合生態意象與城市形象，由全台12隊、近百位專業風箏好手，帶來精彩風箏秀。

市府產發處指出，今年風箏節會有近千隻風箏在空中飛舞，包含單線、特技、串聯造型風箏等，也搭上超夯韓劇《非常律師》話題，帶來16米、10米、8米的夢幻鯨魚風箏及15米海豚風箏。此外，還有10米啤酒瓶和5米腳踏車、啤酒杯、冰淇淋及雪糕等5款首度發表的風箏。

活動首日將由首次曝光的夜光海豚，領軍夜光鯨魚、三葉蟲等海洋生物風箏，隨著繽紛燈光變化在天空閃耀，另加碼新加坡獨創LED遙控風箏，首次授權在台表演，共同點亮漁港夜空。

當天活動除了風箏展演之外，現場也安排小朋友最愛的MOMO家族表演、樂團及街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及虎劇團等，也有風箏彩繪DIY活動。