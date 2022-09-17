「魔法小虹號」17日晚間正式啟航，前市長林智堅（左五）再度出現在活動會場與沈慧虹（右三）合體，並與親子們同樂。（沈慧虹提供／陳育賢新竹傳真）

「魔法小虹號」17日晚間正式啟航！民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，孩子的福祉和幸福都是她長期重視的事，包含仲夏藝文季、兒童藝術節、推動兒童醫院落成等，如今她要以明亮、開心、快樂的氛圍，讓孩子認識選舉、了解民主，延續新竹幸福。

沈慧虹說，她即日起將在新竹市各區舉辦5場名為「魔法小虹號」的親子活動，第1場即在今晚啟航，久未現身的新竹市孩子王、前市長林智堅也繼今天下午的沈慧虹百工百業後援會成立大會到場力挺沈慧虹之後，再度出現在活動會場，與親子們同樂，而林智堅的現身也獲得在場爸媽熱烈歡迎。

首先登台的FOCA福爾摩沙馬戲團成立於2011年，是第1個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節，也是第1個到海外巡迴的台灣馬戲團，足跡走遍英、法、德、日、丹麥和韓國等地，近年回到台灣，帶給台灣小朋友精彩的視覺饗宴。

沈慧虹表示，過去新竹少有文化活動，家長想帶孩子欣賞表演藝術，只能舟車勞頓到台北、台中參與，她認為，政府有能力，就不能讓孩子因家庭環境或地理位置而有所不同。

因此在她擔任副市長期間，與市府團隊推動仲夏藝文季、兒童藝術節、兒童影展等藝文公演活動，就是要讓每個孩子都有享受藝術文化薰陶的機會。

她說，未來還會舉辦更多、更優質的活動，請給她繼續施展幸福魔法的機會，沈慧虹指出，今晚表演結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，豐富精彩。

她也貼心照顧不同孩子需求，另外準備「彩繪著色區」。沈慧虹指出，1個家庭兩個孩子，哥哥活潑想看表演，但妹妹文靜想畫畫，「沒問題」，小虹姐姐都準備好了，想動想靜的活動現場都有準備，全家人都能享受美好夜晚。

她認為，選舉競爭自然有攻防，但除此之外，每位孩子都是民主的種子，讓孩子透過選舉活動，認識選舉、了解民主，是很棒的機會。政治即是眾人之事，需要眾人參與，社會才能一起向前行，一起選擇正確的人、建立美好的生活環境。