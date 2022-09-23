民進黨新竹市長參選人沈慧虹23日舉行募款小物記者會，針對高虹安昨拒答媒體提問，沈慧虹表示，政治人物言行可受公評，高虹安不要只提問而無法回答問題，且逃避問題的人，要如何保護市民？她也呼籲高面對爭議，包括世界高中澄清沒有演講，也請高虹安不要再說謊掩飾。

沈慧虹說，高虹安應放棄立委的心態，不要只會提問而不會回答問題，政治人物面對自己的言行，都應該接受公評與考驗，不需要躲藏。沈也說，公開言論都有影像、文字紀錄，大家也都看到，世界高中澄清高虹安沒去演講，也請高虹安不要再說謊掩飾。

此外，沈慧虹競總發言人劉康彥昨在臉書上公開資策會的契約，沈慧虹表示，根據資策會契約，高虹安若要自行公開研發成果，就必須經資策會授權，請高虹安秀出授權書。

沈也說，高虹安號稱不容許誤差的「理工女」，應該拿出證據向市民解釋清楚，而非指責外界打口水戰。沈慧虹也說，她會持續端出政策牛肉爭取市民支持，期待選舉早日回歸政策說明。