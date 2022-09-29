民進黨新竹市長參選人沈慧虹29日發表香山政策，針對台北市長柯文哲說，要打高虹安好歹看看後面2個老闆，對此，沈慧虹強調，新竹市民才是市長的老闆，很遺憾高虹安作為市長參選人還要看老闆臉色，被父權觀念綁架，也呼籲高虹安說清楚論文等爭議，不要讓柯文哲成為發言人。

沈慧虹指出，很遺憾在2022年的選舉，仍看到成年女性參選人受到男性主管的掌控，人民不會期待市長做任何決定，都還要看背後老闆的臉色。

沈慧虹強調，新竹市民對公共建設的需求、城市的願景，都有高度期待，希望高虹安勇敢擺脫柯文哲父權的落伍思維，站出來解釋清楚論文與利用國家資源的爭議，不要再說被口水淹沒，更不要讓柯文哲成為發言人。

針對高虹安競辦昨說，「竹科媽媽」從發文到刪文高虹安與競選團隊都不曾參與，認為抹黑也有可能是自導自演。對此，沈慧虹說，無法想像市長參選人竟攻擊市民，還用官方新聞稿說，市民的發言疑是自導自演。

沈也批高虹安，有時間攻擊市民，不如把握機會說清楚論文爭議，市民本來就有發表言論的權利，不須揣測和無謂攻擊。沈慧虹也說，如果市長把不同言論的市民當成異類，沒有了解和傾聽，市民會選擇這樣的市長嗎？