中秋節烤肉變成親戚的傭人！一名人妻抱怨每年中秋節兩位小叔都帶全家回來烤肉，不但會事先傳訊息指定食材，還把朋友一起帶來烤肉，食材不夠了還要她和老公出門買，前前後後花了近萬元，卻幾乎都沒吃到，最後吃完還拍拍屁股走人、不收拾，讓她氣得今年直接回娘家過中秋。

這名人妻在臉書「匿名2公社」表示，二位小叔會帶全家回來過中秋，之前還算客氣，但最近二年越來越過份，不但會事前傳訊息給原PO指定要烤什麼食材，孩子要吃什麼，去年中秋更誇張，還帶朋友來，吃不夠婆婆還叫原PO再去買飲料、食物回來烤，二天花了近萬元，結果吃完全部拍拍屁股走人，留原PO跟老公收拾了好幾袋垃圾，整個中秋烤肉幾乎沒吃到什麼。

原PO表示，今年他告訴老公、婆婆中秋節不想留在家，卻被婆婆勸「長嫂如母，本來就該照顧他們」，讓原PO氣得回嗆「他們是沒手還是沒腳，每個都只會喊『嫂子，我要什麼東西』伺候他們，烤完也不整理，我不會回家伺候生養我的父母嗎？」婆婆就閉嘴了，而日前小叔又傳訊息講中秋烤肉，原PO老公看到後馬上帶原PO回娘家過中秋，讓原PO感動「還好我有個神隊友」。

對此，網友紛紛留言：「真的太不要臉，婆婆也是太扯」、「怎麼有臉叫人家準備還不幫忙出錢的啊！家人不是這樣利用的」、「我最氣這樣，一堆人吃吃喝喝烤肉也不幫忙收，然後就裝醉裝累人就消失了」、「長嫂如母是長輩都不在了才適用吧，況且自己要吃自己買材料啊，當嫂子是挖金礦的？」