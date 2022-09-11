中信兄弟10日以2比3惜敗富邦悍將，在比賽後段有2次追分大好機會卻因對方守備、自己跑壘失誤瓦解，其中7局陳文杰被觸殺在三壘上，總教練林威助認為，是因為打者陳偉漢試圖衝上二壘所導致最後的結果，「一壘跑者判斷是有一點失誤。」

7局下2出局陳文杰保送上壘，代打陳偉漢敲出飛躍游擊手王勝偉頭頂的安打，左外野手高國麟把球傳三壘後，三壘手辛元旭看到陳偉漢繞過一壘想往二壘跑，把球傳往一壘後，范國宸再把球傳到三壘，把跑者陳文杰觸殺在三壘，成為第3出局數。

「助總」認為，這次的跑壘主要是在陳偉漢判斷上有點失誤，「偉漢那個跑壘應該是沒有趁傳上二壘的機會，結果他突然停下來，連帶會影響到文杰的跑壘，一開始就是一壘跑者上判斷有些失誤。」

而近兩場兄弟都讓隊長王威晨打第3棒，但他8打數無安打，本季打3棒22打數僅4安、打擊率1成82，表現不及他擔任開路先鋒時亮眼，但林威助認為賽季中一定會碰上這樣的情況，今天也繼續讓他打3棒。

「助總」解釋，其實棒次還是要考量球隊整體隊形，「目前一、二棒感覺不錯，為何要動，這種考量也會有，且目前也只有這兩場，他（王威晨）本身的實力一定會有。」

過去兄弟也曾讓江坤宇打第3棒，林威助認為他也是能夠勝任第5棒這個棒次，但他認為似乎沒那麼協調，另一大原因就是中心棒次厚度不足，像是詹子賢、張志豪都還在調整，才會繼續排王威晨在第3棒，「如果他在得點圈有辦法有安打出現、打點增加，是很適合3棒的人選。」