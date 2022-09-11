中央氣象局持續針對今年第12號颱風「梅花」(國際命名 ：MUIFA)發布海上颱風警報，中央氣象局表示，颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台北東南方海面向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

根據氣象局資料顯示，今(11)天下午17時的中心位置在台北東南方約350公里海面上，颱風過去3小時強度也略為增強，中心目前在台北東南方海面向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

氣象局簡任技正伍婉華表示，北部、東北部在周一到周三期間為主要降雨區域，今天白天颱風移動速度減緩，明後兩天後會以較慢的速度從東方海面北上遠離。

伍婉華指出，由於颱風外圍環流一波波移進，今天早上到下午降雨仍以北台灣為主，明後兩天是颱風最為接近台灣的時候，有些區域時雨量超過50毫米，山區甚至可達70-80毫米，預估這幾天新北市、桃園市山區仍有局部性豪雨，明天北部、東北部、中部山區仍有大雨和局部性豪雨機率，要到周三才會逐漸緩和。

沿海強陣風部分，今天白天台南以北沿海地區已有6-7級的平均風，台中、嘉義、雲林、花蓮、澎湖已觀測到8級強陣風，強陣風會隨著時間越來越明顯，要格外留意。