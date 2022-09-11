睽違6個月，王室F4終於和體現身溫莎城堡，威廉攜愛妻凱特，首度以威爾斯親王（Prince of Wales）以及威爾斯王妃（Princess of Wales）身分亮相，另一邊哈利、梅根手牽手恩愛出席，畫面被形容是歷史性的一刻。王室記者喬布森（Robert Jobson）曾透露，兄弟倆對登基意願大不同，哈利甚至自告奮勇認領，此說法還得到黛安娜王妃的證實，稱「弟弟實際上會是更好的君王」。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，威廉自小就清楚身負重任，作為長子、又是王室優先繼位人選，有朝一日必會登上君王寶座，因此，很早就已規劃好未來藍圖。報導引述王室記者喬布森的說法，稱黛安娜王妃私底下幫小哈利取了’’GKH’’的綽號，意思是「好國王哈利」(Good King Harry)，因為她認為他比哥哥威廉更適合這個角色。

另外，英國一名廣播員傑瑞米·派克斯曼(Jeremy Paxman)曾提到，已故黛安娜王妃（Prince Diana）某次午餐聚會談到兒子的未來，表示「威廉經常說自己真的不想當國王，一旁的哈利聽完便興奮回應，『如果你不想要，那給我吧』。」

1995年，黛安娜王妃在一次採訪時被問到，年僅13歲的威廉是否能直接被授予國王頭銜，她回答「那你應該看的出來他還很年輕嗎?所以還想把如此沉重的負擔放在他身上嗎?我無法回答你這個問題。」如今，威爾斯親王已隨時做好準備，向大眾表明自己是不二人選，全然接受這個角色以及命運賦予的責任。