英國民眾踴躍加入排隊陣容，等待十幾個鐘頭，為的就是瞻仰女王靈柩以示敬意，今天當局也呼籲大家「別再來了」。此時，查爾斯國王偕同兒子威廉驚喜現身外頭，與大家握手寒暄，有趣的是，竟獲得民眾送得「一支筆」，更稱「以防萬一」，使他露出難得笑容。
綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、路透社報導，西敏廳外大排長龍，9月的倫敦氣溫驟降，所有人頂著10幾度低溫、帶著莊嚴心情等待至少14小時，卻怎麼也沒想到，新國王查爾斯三世（King Charles III）和其子威爾斯親王(Prince of Wales)隨著眾人歡聲雷動，映入幾乎模糊的視線。這兩位王室成員走出室外，與在隊伍中的人群噓寒問暖，親民指數破錶。
一名婦人接受採訪時相當興奮，大喊「我不敢相信，當威廉的手伸向我，這意義重大，女王若還在世一定很驕傲。」
還有人激動得流下眼淚，對威爾斯親王說，「總有一天，你一定會成為優秀的國王。」
值得注意的是，新官上任的查爾斯國王椅子都還沒坐熱，就被捕捉到一連串情緒失控的畫面。尤其13日一場簽字儀式上，因為發現筆漏水而爆粗口「我受不了這該死的東西」，再次引發熱議；剛承受喪母之痛，還是得馬不停蹄跑行程。一段影片拍下，當查爾斯與民眾握手時，意外獲得一位女子送的「筆」作禮物，讓他露出許久不見的笑容。
文章來源：Wellwisher gives King Charles a pen 'just in case' after first days of his reign are beset by ink disasters
文章來源：King Charles and Prince William delight stunned mourners (and Paddington Bear) with surprise visit to see those queueing for 14 hours to pay their final respects to the Queen
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