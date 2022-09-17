英國民眾踴躍加入排隊陣容，等待十幾個鐘頭，為的就是瞻仰女王靈柩以示敬意，今天當局也呼籲大家「別再來了」。此時，查爾斯國王偕同兒子威廉驚喜現身外頭，與大家握手寒暄，有趣的是，竟獲得民眾送得「一支筆」，更稱「以防萬一」，使他露出難得笑容。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、路透社報導，西敏廳外大排長龍，9月的倫敦氣溫驟降，所有人頂著10幾度低溫、帶著莊嚴心情等待至少14小時，卻怎麼也沒想到，新國王查爾斯三世（King Charles III）和其子威爾斯親王(Prince of Wales)隨著眾人歡聲雷動，映入幾乎模糊的視線。這兩位王室成員走出室外，與在隊伍中的人群噓寒問暖，親民指數破錶。

"While we struggle to heat our homes we have to pay for your parade"



King Charles III was heckled over taxpayers’ money during a visit to Cardiff Castle today. pic.twitter.com/RepVIAEirZ — Novara Media (@novaramedia) September 16, 2022

兩位王室成員走出室外，與在隊伍中的人群噓寒問暖，親民指數破錶。(圖/路透社)

一名婦人接受採訪時相當興奮，大喊「我不敢相信，當威廉的手伸向我，這意義重大，女王若還在世一定很驕傲。」

還有人激動得流下眼淚，對威爾斯親王說，「總有一天，你一定會成為優秀的國王。」

值得注意的是，新官上任的查爾斯國王椅子都還沒坐熱，就被捕捉到一連串情緒失控的畫面。尤其13日一場簽字儀式上，因為發現筆漏水而爆粗口「我受不了這該死的東西」，再次引發熱議；剛承受喪母之痛，還是得馬不停蹄跑行程。一段影片拍下，當查爾斯與民眾握手時，意外獲得一位女子送的「筆」作禮物，讓他露出許久不見的笑容。