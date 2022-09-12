統一獅「獅吼音樂祭」將在9月23至25日府城登場，首日18位女孩全員到齊，賽前將搭載精心籌備的女孩專屬第三張單曲發表，賽後，創作才女文慧如將以實力派歌聲征服現場球迷。

Uni-Girls在2018年成軍10年里程碑所發表的首張單曲《 Wake Up 》及2020年發行的第二張單曲《 Can’t Touch That 》後，於2022年成員擴編至18位為史上最多，並正式發行第三張單曲《 Project V 》。

以北歐神話中的女武神瓦爾基麗 (Valkyrie) 及象徵勝利(Victory) 的V為概念，呈現UG女孩們身上所閃耀的迷人光芒、與宛如女戰士般渴望勝利的堅定信念，大聲地向世界宣示：「我們不只是女神，更是剽悍又絕美的女武神。」

隊長Yuki表示，這次的曲風和舞蹈女孩們大家都很喜歡，有別於以往在球場看到的表演，這首單曲讓我們盡情的表現出平常看不到的另一面性格以及魅力。

賽後邀請來自於新加坡、隻身來台闖蕩歌壇的文慧如開唱，當年她在網路翻唱《光年之外》等歌曲讓歌唱功力受到聽眾關注，不但累積億萬點擊率，超高網路人氣更被網友封為「億萬翻唱女王」。