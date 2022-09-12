由高市府經發局聯手霹靂國際多媒體、數位發展部數位產業署、經濟部及資策會，結合5G、AR及霹靂布袋戲等元素推出「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」展演活動，預計9月17日在蓮池潭意象廣場登場，位在亞灣區的夢境現實館將同步進行沉浸式直播，室內演出50個名額在釋出當日秒殺，展現民眾對傳統藝術融合文化科技的熱切期待。

經發局長廖泰翔表示，這場展演將以5G特性結合AR光標籤精準定位技術，充分運用蓮池潭場域特色，帶領民眾踏入虛實整合的科幻展演，體驗霹靂英雄自地標龍虎塔降臨高雄的感動。他也預告活動當日下午14時開始現場將提前開放，有AR互動拍貼機、VR划船遊蓮池潭等科技體驗，晚間的音樂會則透過5G訊號、VR實拍，即時串流到鯨魚堤岸的夢境現實館，呈現新型態的沉浸式展演。

經發局說明，「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」是以5G（F）、AR（A）、創新（I）、傳統（T）及英雄（H）等5種不斷進化的元素命名，表達民眾對自然神祇的虔誠敬意，也是戲迷對布袋戲的信念與信仰，透過音樂歌舞劇詮釋在地文化意涵。本次活動高市府與霹靂、啟雲科技攜手設計可愛的霹靂宇宙濾鏡，讓民眾可以搶先體驗，線上互動濾鏡連結：https://pse.is/4fptml。

霹靂國際多媒體表示，這次很榮幸與高市府、資策會合作，首次到高雄蓮池潭演出，被蓮池潭周邊眾多廟宇信仰給震懾，特意將霹靂布袋戲與當地儒釋道等文化經典元素融入劇情與戲曲中，形式上更突破過往演出框架，首度結合5G AR，並由40尊以上霹靂英雄、歌手與COSPLAY，現場演繹霹靂史上最著名正邪對戰。

「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」音樂會將於9月17日（六）下午18時在蓮池潭意象廣場舉辦，14時起開放霹靂宇宙5G AR互動拍貼機、VR划船遊蓮池潭等多項趣味科技應用體驗。經發局提醒，夢境現實館直播場報名已全數額滿，歡迎有意觀賞演出民眾親臨蓮池潭免費參與，感受霹靂布袋戲與科技融合的極致聲光震撼效果。