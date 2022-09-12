小春透露有送嬰兒座椅恭喜瘦子。（陳俊吉攝）

顏佑庭特別感謝小春在《全明星運動會》的鼓勵。（陳俊吉攝）

吱吱感謝《全明星運動會》隊友義氣出席她的演唱會。（陳俊吉攝）

吱吱（左起）、范逸臣、顏佑庭、小春。（陳俊吉攝）

范逸臣、小春、顏佑庭、吱吱今（12日）出席10月22日舉辦的《全明星線上互動星光音樂會》售票記者會，范逸臣與田中千繪交往多年，日前田中千繪曾透露有幻想過自己當媽媽的模樣，范逸臣今被問及是否想過要成為什麼樣的爸爸？他說想跟小孩成為朋友，也希望自己是個好溝通的人。

范逸臣接著表示，「很多事情在我們沒遇到之前，不知道怎麼去反應或面對，像是組織一個家庭或養育小孩，會承受多少壓力，都是目前無法預測的，但不管如何，我希望的我會是個好溝通的人」；近期會陪女友回日本嗎？已有2年多沒去日本的范逸臣說，礙於防疫、隔離等規定，因此目前沒有出國的計畫。

范逸臣、小春、顏佑庭、吱吱過去都曾參加《全明星運動會》，回顧那段日子，范逸臣說因為節目認識許多好友，私下也常相約出去玩，「因為有過革命的情感，所以大家感情連結的更深，希望大家能是一輩子的兄弟。」顏佑庭透露隊長小春在比賽時給予大家許多信心，讓他在回歸舞台唱歌後仍感覺受用；吱吱則很懷念過去大家一起拼搏的時光，也感謝隊友們義氣相挺，出席她的演唱會。

瘦子在日前喜獲愛女，自稱是大伯的小春表示有傳訊恭喜，也有買嬰兒座椅祝賀，「工作部分我會盡全力幫助他，其他部分就是他們小倆口自己解決」；關於下半年的規劃？小春、范逸臣皆透露正在籌備新的音樂作品，此外范逸臣也將要開拍黑道喜劇類的新電影。

《全明星線上互動星光音樂會》由必應創造、好看娛樂 、Funique VR 三方合作打造，集結小春、范逸臣、蔡昌憲、佑庭、吱吱與線上15位全明星藝人共襄盛舉；以強勢IP、結合音樂會與影視產業8K立體VR，可謂是強強聯手。