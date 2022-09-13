新北永和5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，警方登門時發現屍體僅剩左腳、軀幹，頭顱、雙手以及右腳皆已消失，兇嫌竟是梁男73歲的大哥為了近5萬元欠款痛下殺機。但驚人的是，本案在偵辦期間還爆出靈異事件，竟然有記者在見到死者無頭、無肢體的殘缺身影，現身在永和分局門口，拜託警方能協助尋回他被丟棄的斷頭殘肢，令人毛骨悚然。

遇上這起靈異事件的是電視台一名資深攝影記者，該名記者長期跑社會新聞，本身就有靈異體質，據稱有開過天眼，因此能看到不少冤魂。

該位記者回憶，案發當天，他坐在分局門口階梯等待連線，這時卻傳來濃厚屍臭味，他本能的直覺似乎又會有靈異現象，於是抬頭一看，竟看到眼前現出一團迷霧，霧中現出一個身影，似乎在向警方拜託某件事情。

該位記者描述，雖然死者影像不太清晰，還有一團白霧，但因為可以清楚看到「沒頭、沒雙手、沒右腳，完全就是死者遭殺害的模樣？」他當下立刻感應到死者要警察幫他找回被丟棄的身體部分，同時早日抓到兇手。

該位記者表示，死者跟了他三天，事後立即去公廟祭改收驚，同時也請神明渡化，事後就沒再見到死者身影。

事後果然兇嫌在兩天後，也就是7日下午在台北市水源市場附近落網。梁嫌坦承殺人後支解棄屍，供稱行凶後仍每天睡在屍體隔壁房間，他冷言「活人比死人可怕！」。

梁嫌供稱，本月1日凌晨3時許趁同住的弟弟熟睡時，持水果刀猛刺他心臟，一刀斃命，當日清晨6時許先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，隔日清晨再肢解雙手、右腳，包進垃圾袋，晚間7時扔進垃圾車。

經調閱監視器畫面，梁嫌4日還前往生活百貨買刀，疑似是為肢解剩餘屍體，手段兇殘，讓人不寒而慄，但全案於5日下午曝光，他返家時看見樓下有警車，於是開始逃亡，帶著紅色行李箱坐公車前往台北市公館一帶。

由於紅色行李箱十分顯眼，警方藉此掌握梁嫌動向，得知他先從公館漫無目的地坐公車前往三重，再前往台北車站、龍山寺，最後返回公館，但警方早已埋伏，待梁男出現就一擁而上，將其上銬帶回訊問。

永和爆分屍案! 警破門驚見"死者沒頭顱"四肢剩左腳│中視新聞 20220906

警方私下透露，梁男應把錢財看得很重，逃亡期間不接觸任何人，也不住旅館，直接睡在公館全家超商。偵訊後，警方以殺人、侵害屍體罪嫌將梁嫌送辦。該位記者也表示，神明特別透過他傳達指示世人「諸惡莫做」，因此他覺得這也是善事一件。