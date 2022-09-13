德能集團（EnerVest）與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚復健，以及相關深度病理診斷等工作。依據備忘錄協議，德能致贈中華鯨豚協會一台攜帶式高頻X光機，根據過去數據推估，高頻X光機每年可檢測15至20隻鯨豚。

德能總經理馬維麟表示：「集團近期申請位在苗栗外海的美森離岸風場，即積極尋找最先進之減噪工法，並已在環評中承諾，風機單樁施工時，將捨棄傳統液壓敲擊式打樁，改用相對友善環境的振動錘，不僅可大幅縮短施工時間，還可降低水下噪音，有效減輕對海洋生態的干擾。」

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說：「活體擱淺鯨豚無法使用電腦斷層掃瞄診斷，攜帶式高頻X光機可協助我們即時診斷復健中的受傷鯨豚，在不同救援場域幫助更多鯨豚。」

台大獸醫系教授楊瑋誠示範，高頻X光機可用來了解動物現況，如擱淺鯨豚常見的肺炎、胃腸異物、骨骼病變等，若能初步判斷病因，可即時選擇最有效的方式進行治療。