《魷魚》李政宰獲視帝 紅毯緊牽「前三星太子妃」真實身分曝光

第74屆艾美獎於美國時間9月13日於洛杉磯盛大展開，稍早紅毯上星光熠熠，除了有不少大咖明星前來共襄盛取外，去年風靡全球的南韓影集《魷魚遊戲》主要演員們也現身參與。而在本屆艾美獎拿下最高榮譽「最佳男主角」的李政宰，稍早也帶著交往8年的女友林世玲現身紅毯，女方真實身分也再度遭到網友起底。

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在2021年紅遍全球，其中男主角李政宰更憑著精湛又自然的演技，一口氣拿下「美國演員工會獎」、「美國廣播影評人協會獎」以及「獨立精神獎」等3座視帝獎座，今年他再次代表該劇角逐艾美獎，沒想到再度成功封帝，令該劇相關人員、粉絲及他本人都開心不已，他也成為首位艾美獎劇情類視帝的亞洲人。上台領獎時，李政宰更激動的感謝所有製作單位與家人、朋友以及粉絲們的支持。

Lee Jung-jae takes home his first #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for Squid Game! 🏆



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除此之外，鏡頭還拍到正在台下為他鼓掌拍手的女友林世玲，因此再度受到關注。事實上，林世玲是南韓知名的豪門千金，除了父親擁有規模最大的食品集團「大象集團」外，外公更是「南韓10大富豪」之一的「錦湖韓亞集團」朴仁天，因此她過去還被媒體封為「第一千金」，而氣質出眾的她，在1998年嫁給了三星集團前會長李健熙獨子李在鎔時，還引起各大媒體爭相報導，但兩人在2009年便宣布離婚。

但沒想到2010年林世玲與李政宰就被人目擊一同搭機出國旅遊，直到2015年被「南韓第一狗仔」《Dispatch》公開兩人的戀愛證據後，他們才正式認愛，女方顯赫的家世也再度令眾人震驚。如今，兩人情牽8年，感情依然穩定，林世玲更多次陪伴李政宰出席各大影視活動，絕佳的氣質與出眾的外貌，也讓她成為鎂光燈捕捉的焦點。