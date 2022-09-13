台中市公車「888豐原轉運中心-后里泰安車站」預計10月上路，13日完成站牌設立。（市議員陳清龍提供）

台中市公車「888豐原轉運中心-后里泰安車站」預計10月上路，13日在后里動物之家、花田綠廊（環保公園）及后里游泳池完成站牌設立，市議員陳清龍指出，這是台中市第一條以觀光景點為主的公車，未來將帶動后里、豐原兩地發展。

市議員陳清龍提到，他年初在議會提案，請交通局研議新闢由豐原轉運中心出發，繞行豐原媽祖廟（廟東夜市）、水岸花都 葫蘆墩公園、東豐自行車綠廊、后里五星級動物之家、環保公園、后里馬場、花博森林公園、麗寶樂園、舊泰安車站等觀光景點的公車，以吸引更多自由行或背包客等遊客造訪。

陳清龍表示，從縣市合併後，為避免原縣區豐后的邊緣化，即努力推動把豐原打造成水岸花都，把后里轉型為旅遊之城，爭取開闢豐原、后里以觀光路線為主的公車是重要的第一步，後續將以轉換為台灣好行觀光巴士為目標，讓公共運輸交通帶動后里豐原的觀光發展。

陳清龍指出，888路觀光公車，在預計下個月正式上路前，多個觀光公車停靠景點站，他已提前爭取完成設置YouBike站點，可讓民眾在下車後，除搭乘下一班公車繼續旅行外，也可騎著YouBike自行車，悠遊周邊觀光景點。

陳清龍說，888觀光公車能順利開通，除感謝市府交通局幫忙與努力外，更要大力謝謝中台灣客運公司參與，共同為帶動豐原、后里的觀光發展，又兼顧一般鄉親交通的需求而願意經營此路線。