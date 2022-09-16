台北公車票價長年維持15元，現行運價為19.3196元，價差由政府補貼。北市公車業者7月提報調整運價擬提高為27.6778元，經過北市府審議後決議調至23.4704元，共增加4.1508元，市府補貼從每年28億增至41.15億元。北市議會交通委員會今審查通過，最快21日議會大會二、三讀後，由北市府公告實施。

北市議會交通委員會今審議「北市聯營公車運價調整案」。公運處長常華珍說明，現行運價為19.3196元，業者7月時提報運價調整建議27.6778元，北市將載客數訂的更高，是為有合理目標、去除無效率情形，市府審查決議調整為23.4704元，比現行運價增加4.1508元，扣除浮動油價則調漲3.1106元。

常華珍指出，目前票價維持不變，運價與票價差額由市府補貼，明年運價補貼原編28億元預算，調漲後預估每年新增13.15億元，今年通過後由於價差補貼款有剩餘，無需追加預算，明年則視執行情形追加預算處理。

常華珍強調，公車業者也承諾調整運價後，提升薪資福利，每調漲1元平均增加2000元月薪，若不含浮動油價，員工平均月薪調漲6000元，並改善乘車環境、改良駕駛員休憩環境等，同時加強員工健康管理，公運處將督促業者落實提升公車服務水準。

議員徐弘庭說，疫情讓大眾運輸受衝擊、整體收入銳減，這次調整運價不讓民眾增加負擔而提高政府的責任，但相對應要讓民眾知道，公運處要審慎思考，下次運價、票價調整過程，政府、民間2隻腳撐住，未來遇到困難狀況民間也要出一點力。

議員陳炳甫、徐弘庭指出，業者每年增加400輛電動公車，未來應考量電動車和燃油車的比例，運價計算方式要重新調整，電動公車數量變多，油價因子影響會變低，除油價本身，其他變相增加的成本應通盤檢討，交委會決議要求交通局提前因應，於下會期提出報告。

經討論後，交委會通過運價調整案，最快21日議會大會二、三讀後，由北市府擇期公告實施。

首都客運總經理李建文表示，公車業者提報的數字，包括合理的投資報酬率、每段次的載客人數，北市府計算的載客數設定的較高，得出來運價就比業者的少，但運價在交委會審核通過，業者還是非常感謝北市府和議會體恤業者已連續嚴重虧損的事實，期盼二、三讀時能夠獲得所有議員支持。

李建文表示，接到公文後也會立刻啟動勞資協商，履行照顧所有員工調整薪資的承諾、提升相對應服務指標，結果不如預期，但仍盼盡快實施，運價沒辦法補貼過去虧損，僅期待損益打平。

李建文說，目前電動公車樣本數不多，隨電動車隊逐步擴張，確實要納入運價成本檢討，電動公車在某些方面會節省費用，但又在會其他地方多出費用，造成業者負擔，盼能核實檢討。