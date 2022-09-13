9m88穿上閃亮服裝象徵璀璨星空。爵士寶貝提供

9m88三年前捲髮的模樣。爵士寶貝提供

9m88推出最新主打歌曲〈Star〉MV，在MV中以象徵繁星的絢爛造型現身，與3年前的自己、以及象徵3歲自己的小女孩互動，展現與不同時空下的自我對話以及人生不同狀態的航行，絕美黑白MV靜謐又美麗的畫面中，讓大家同時看見2019捲髮俏麗的88以及2022年直髮更添女人味的她。

9m8表示，〈Star〉原本是2019的第一張專輯的第一首主打歌，因為某些原因後來沒有收錄其中。時至今日，年過30歲的9m88想法有了轉化，因此重新以自己目前的心境撰寫主歌，希望能夠將現在帶有些不確定、灰心，但依舊相信自己能成為一顆星的心情，與3年前「不可思議與不可一世」的自己對映，也與3歲時就相信自己要「成為明星」的自己對話。

在MV中，9m88特別找了朋友3年前就讀幼稚園的女兒來客串、扮演小時候的自己，希望以影像的切換來展現不同時刻、不同風貌的9m88，展現穿越不同時空、與不同時刻的自我對話的歌姬風貌。9m88表示：「這首歌曲從2019做到2022年，見證了我這幾年心情成長的轉變，對我來說這首歌是很好的check point (檢查點)，讓我能重新檢視自己的心情與人生的信念，再用小時候的眼睛試圖檢視這幾年的變化。這首MV有許多運鏡、畫面的改變都是為了詮釋這幾個時空的對話，展現在不同人生狀態中旅行的樣態。」

9m88目前也正在歐洲與落日飛車一同展開巡迴，與宋柏緯、落日飛車鍵盤手小干3人組成全新編制呈現全新風貌的個人演出，許久沒出國的她每日定期在社群上更新旅程狀況與美照、心情愉悅，她笑說「巡迴才剛開始，目前都很ok，食物很好吃、心情很好」。她也表示「歐洲巡迴很大的挑戰是每天都有不同場地與不同狀況、要跟水一樣適應環境變化，希望自己音樂有很好的呈現。」