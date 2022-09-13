對待前任，有些人選擇劃清界線，老死不相往來，有些人卻是藕斷絲連，甚至經常吃回頭草。《搜狐網》運勢專欄指出，只要前任苦苦哀求，天秤座、水瓶座、雙魚座、巨蟹座就容易心軟動搖，甚至點頭復合。

第四名：天秤座

天秤座做事優柔寡斷，不忍心傷害別人，更不願意得罪別人，所以對所有事情都留有一絲情面，就連感情也是，他們總是藕斷絲連，讓前任很難對他們徹底死心，甚至覺得這段舊情還有復燃的可能，而他們也不會拒絕對方，因此經常在莫名其妙的情況下就和前任復合。

第三名：水瓶座

吃回頭草看似不像水瓶座的行事風格，但在他們身上卻時常發生，因為他們是個非常注重精神交流的人，能和他們走到一塊，先不論人品或相貌，至少三觀是一致的，所以哪怕這段感情無疾而終，他們內心都會十分惋惜，當前任回頭苦苦哀求，他們的內心也會開始動搖，答應復合也是遲早的事。

第二名：雙魚座

雙魚座溫柔多情，不管經歷幾段感情，他們的心裡永遠會為對方保留一個位置，但也因為太過多情，有時候反而讓人覺得有點濫情，甚至讓前任產生誤會，以為他們隨時隨地都在等著別人回頭，不過也確實如此，只要前任回頭認錯、苦苦哀求，他們一般都會選擇吃回頭草。

第一名：巨蟹座

巨蟹座是個十分念舊的人，對他們來說，舊人占據著心中非常重要的位置，連新人也難以取代，正因為如此，他們無法殘忍對待前任，只要對方痛改前非、苦苦認錯，他們就會因為心軟而點頭復合。