成軍僅4個月「新竹縣原客混聲合唱團，參加客委會「2022客家歌謠交流觀摩賽─北區」奪下優等，縣長楊文科（左）頒獎表揚，獻唱參賽曲目《阿樹哥的雜貨店》，優美歌聲，博得滿堂彩。（羅浚濱攝）

客委會日前舉辦「2022客家歌謠交流觀摩賽─北區」，一群愛唱歌婦女組成的「新竹縣悅樂合唱團」和成軍僅4個月的「新竹縣原客混聲合唱團」，在145個參賽隊伍中分別奪得特優和優等佳績，展現強勁的客家歌謠合唱實力，擔任藝術總監及指揮的馮蕙珍，功不可沒！

馮蕙珍老師在新竹地區指導的美聲合唱團，經常在各合唱比賽拿下佳績。她說，悅樂合唱團團員由全台各地女性組成，演唱藝術歌曲、民謠、民歌與流行歌曲，希望讓更多人認識台灣優秀的作曲家。

馮蕙珍並說，有些團員非客家人，為參加客家歌謠賽反覆逐字錄音練習，糾正發音，藉由歌曲傳達女性成年後，離鄉在外打拚，心中懷著對家鄉無限的思念。

「得到優等成績，對第1次參與合唱比賽的成員有很大激勵作用！」擔任團員的縣府機要祕書田昭容說，「原客混聲合唱團」與其他合唱團最不同的是，團員是由竹東客家人、閩南人及尖石五峰原住民所組成。

田昭容說，竹東是馳名全台的客家山歌城，住在竹東的原民也多有好歌喉，一群熱愛合唱的朋友因緣際會下，由縣議員張益生、黃豪杰及竹東鎮代范國威等人出錢出力，才成就「原客混聲合唱團」的成立。

創團團長范秉臺特別邀請馮蕙珍擔任藝術總監，4月13日才開始第1次上課，合唱以原住民族風的歌曲及客家歌曲為主。范秉臺指團名雖取「原客」，也歡迎愛好唱歌的各族群的朋友加入合唱團。

縣長楊文科13日頒獎表揚悅樂合唱團與原客混聲合唱團，2團獻唱參賽曲目《行過》及《阿樹哥的雜貨店》，優美歌聲，博得滿堂彩！

楊文科肯定2團為新竹縣抱回最大光榮，藉歌聲傳達族群融合與客家文化的理念，期待未來在各大比賽中持續發光發熱！