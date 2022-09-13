知名大陸明星王一博，因轉戰戲劇出演《陳情令》爆紅，成為一線頂流，但人紅是非多，近期已經不是第一次被造謠，有謠言爆料王一博嫖娼、是性工作者和被知名集團董事長包養等，此消息曝光後，大陸網友都笑說「從此聲明不可信」，因為前陣子的吳亦凡、李易峰都是在發澄清聲明後，被警方實錘真有此事，不過所屬的經紀公司樂華娛樂今(13日)發出嚴正聲明並報警。

樂華娛樂於今(13日)日發出嚴正聲明，強調「網傳有關王一博先生的『性工作者』、『嫖娼』、『被包養』等言論均系誹謗，王一博先生遵紀守法，且與李某某完全不認識，相關主體惡意造謠生事的行為已構成對王一博先生名譽權的侵犯，嚴重者亦已涉嫌觸犯《治安管理處罰法》及《刑法》」。若有重大失實的言論，應立即刪除，避免進一步傷害王一博形象與名譽。

王一博經紀公司嚴正聲明，若有不實言論將依法辦理。(圖/微博)

為了抵制不實言論，樂華娛樂今天也已經向大陸公安機關報警，堅定透過法律手段維護王一博的權力。也有網友為王一博被知名董事長包養這點闢謠：「我跟我朋友打聽了，他再三跟我說王一博是大直男，不可能是……他在王一博身邊工作」

不過，因為王一博相關謠言其實已經流傳了幾天，粉絲對於今天才做出回應的公司相當不滿，「別讓王一博受委屈好嗎，請保護好他的名譽」、「維護好該維護的」、「拜託保護好他，你看看這幾天折騰的，一群瘋子」。