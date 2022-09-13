近期暴紅的新興景點台南市仁德區「牛稠子車站公園」，因打造成「鄉下小車站」的復古場景，吸引不少民眾、網紅及婚紗業者前來取景。不過，部分民眾卻發現，近來有不明人士到此拍攝女子裸露的照片，還將不雅照上傳推特，引發各界議論。

當地的成功里長鄭晴而指出，目前已經將車站公園內裝設的6部監視器調整角度，設法進行「全方位」錄影，未來一旦再發現違法行為，將把相關影像交給警方偵辦。

鄭晴而表示，近期接獲多位民眾反映，指有不明人士在牛稠子車站公園拍攝不雅照片上傳網路，最早是1名穿著長袖外套的女子夜間站在鐵道上裸露私密處，後來又有2名女子光天化日將上衣拉下露出胸部。

鄭晴而痛批說，從照片的背景來看，當時現場還有遊客帶著幼童，此舉實在是「教壞囡仔大小」。

鄭晴而強調，車站公園是許多善心人士出錢、出力營造的成果，主要提供旅遊、休憩、拍照、打卡，但嚴禁拍攝妨害風化的不雅照片。