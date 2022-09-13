關鍵評論網媒體集團今（13）日宣布收購台灣最大食譜生活平台愛料理（iCook）。集團執行長暨共同創辦人鍾子偉表示，此收購案有兩大意義，一是欠缺的關鍵拼圖之一到位，提升女性讀者規模；二是補足在新增更多訂閱者的商業型態時，在第一方數據分析與數位服務上欠缺的電商服務與交易資訊。

隨著加入愛料理每月700萬不重複訪客數，關鍵評論網媒體集團讀者規模將接近每月2,500萬，每月網頁總瀏覽量近一億；愛料理也是APP下載數（超過600萬次）與付費訂閱者數最多（近15,000人）的媒體平台之一，加上關鍵評論網媒體集團近期推出付費內容與訂閱業務，包含TNL+和INSIDE付費專刊，將開始全面整合付費會員與訂閱服務。

再者，愛料理擁有規模最大的飲食、生活電商平台之一，用戶忠誠度高。在疫情影響下，商品交易總額每年成長40％。關鍵評論網媒體集團預計運用愛料理經驗，將其電商服務整合至集團內其他合適品牌。

愛料理有逾250,000份食譜、300萬註冊會員、700萬不重複月訪客數，80%讀者是女性，是台灣和香港最大食譜分享社交平台。台灣每三名女性就有一名使用愛料理。除了食譜外，平台還以影片、文章與各種形式提供飲食、烹飪、生活小撇步、綜合性健康、生活常識等豐富內容。

關鍵評論網媒體集團將應用程式、會員資格與電商交易資料與集團其他數位產品與服務結合。此舉能大幅增強分析能力，並與行銷科技公司艾迪英特、大數據市場研究公司關鍵議題中心、AI顧客資料平台達思智能等子品牌共享資源，為讀者與客戶提供數位服務。

關鍵評論網媒體集團旗下現有媒體品牌，包括關鍵評論網、INSIDE、運動視界、Cool3c、every little d、電影神搜、歐搜哇、商益等。