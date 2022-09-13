1名男子小賢（化名）使用有約砲神器之稱的交友軟體認識小琳（化名），2人相約在小賢家中聊天，小琳一到後便先去浴室洗頭，沒想到竟被小賢舔吻胸部後硬上，她不甘受辱便報警提告，法官依強制性交罪，判小賢有期徒刑3年8月。

跟判決書指出，1名男子小賢於交友軟體認識小琳，2人於110年12月前往小賢家聊天，小琳到了以後便先到浴室洗頭，沒想到小賢竟基於強制性交之犯意，親吻小琳頭部，小琳當場制止告訴他「不要這要」、「我有男朋友」，他卻在小琳離開時，將對方強行拉回床上，不顧小琳反抗，強行舔吻小琳胸部，違反小琳意願強制性交得逞。

小賢辯稱，他是在擁有約砲神器之稱的交友軟體上認識小琳，他確實有跟小琳發生性行為，他並沒有強制小琳，他辯稱當時是在追求小琳，雖然小琳有男友，但他希望小琳能與男友分手，因為他真的很喜歡小琳，願意負責，接著小琳就讓他脫褲子，並表示「不能射裡面」，結束後他還有載小琳去火車站搭車。

法官勘驗小琳男友證詞得知，當時小琳搭火車回到高雄後，情緒激動一直在哭泣，且從小琳的聊天紀錄可證小賢於事發後不斷和小琳道歉，因此法官認定小賢確實有為違反小琳意願發生性行為，考量小賢犯後猶飾詞圖卸，未能坦承以對，無悔悟之心等，依強制性較罪，處小賢有期徒刑3年8月。