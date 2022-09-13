民進黨台北市長候選人陳時中爆出盜圖爭議，社群小編因此在今（13）日道歉，「是我們誤用了照片」。無獨有偶，民進黨立委王定宇也被發現，過去PO出多則貼文的美食照片同樣是盜圖。對此王定宇認錯道歉，「未來也將更審慎使用各式圖像」，不過許多網友仍不買單，狠酸「到底是有什麼障礙，自己拍很難嗎？」

陳時中昨日在臉書宣傳萬華知名美食，貼出自己親身到訪店家的照片，不過其中一張卻使用百萬部落客「小可愛阿貴」過去拍攝的美食照片，小可愛阿貴也特地留言「聽說我的照片被你盜用了，母湯唷，都已經去了，怎麼沒有團隊幫忙拍」，陳時中小編在貼文留言說明，確認菜色時不慎誤用照片，「鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分」，沒想到類似案例不只一樁。

王定宇被人發現，近日PO出的胡椒蝦照片是盜用照片，原本他表示自己有註明出處，稱該照片是西海岸活蝦之家的商業廣告照片，經和店家確認過後對方表示同意王定宇引用，不過卻被打臉指出，胡椒蝦照片應是過去遊客前往消費所拍攝，而非店家的照片；另外還有人發現，王定宇過去PO出為兒子準備泡麵、魚丸湯等，也是盜用照片，甚至早在2021年就盜用台南旅遊單位拍攝的鹹酥雞照片。

對此，王定宇在臉書粉專道歉，坦言過去部分美食貼圖確實引自網路、或是店家網頁網友上傳，取自他人圖像確實不妥，除了致歉外，也會刪除未經授權貼圖，胡椒蝦圖片是消費者上傳，他也將刪除、致歉，「未來也將更審慎使用各式圖像」。不過許多網友並不買單，「到底是有什麼障礙，自己拍很難嗎？」、「怎麼這麼不要臉、四處盜圖」、「他連打卡位置都是假的了，還有啥是真的」。