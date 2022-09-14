國軍將領疑似爆發出入不正當場疑雲?陸軍八軍團副指揮官黃忠實少將，遭民眾爆料，昨(13日)傍晚搭乘公務車前往台南市一家「情色小吃部」與民間友人聚餐，全程遭到民眾跟拍後，提出照片向國防部檢舉，但據了解，現場除了黃的友人外，並未有女性陪侍，且黃向友人夫妻致意後即離去，因此軍方目前正在調查該處是否如檢舉人所稱「情色小吃部」，以及是否有參與不當邀宴情事。

據了解，黃忠實少將昨天下午5時許搭乘公務車，受一對友人夫妻邀請，前往台南市一家小吃部與友人聚餐，但卻有人一路尾隨，並進入小吃部偷偷跟拍，事後立刻向國防部檢舉，黃忠實出入「情色小吃部」。

國防部收到檢舉後，立即啟動調查，據了解參與這場聚會的都是黃的友人，也並未出現任何陪侍女子，因此這項爆料動機相當啟人疑竇，軍方內部也懷疑，黃的私人行程遭到外人掌握，一路遭到跟拍，拍攝者動機也相當耐人尋味，感覺似乎「遭人設計」。

由於被爆料時間為下班時間，黃並未有違反上班時間飲宴規定，邀宴地點是否為有女陪侍不正當場所，以及是否有違反公務車使用規定，都將是軍方調查重點。

目前軍方為求慎重，表示將盡速釐清事實，將會約詢昨天參予與邀宴的相關人員，了解這起民眾爆料檢舉內容否屬實。

陸軍司令部今（14）日表示，初步查證，所屬八軍團副指揮官黃少將確實在昨（13）日傍晚5時許接到退伍同袍邀約，前往臺南市安定區小炒店，向正在慶生的友人夫妻致意後隨即離去。

陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。