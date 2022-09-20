民眾黨立委高虹安今天召開記者會駁斥媒體指控其抄襲(邱新博攝)

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今(20)日被媒體踢爆在資策會任職期間赴美攻讀辛辛那提大學博士學位，但博士論文卻疑似大量複製其他資策會人員研究成果。高虹安召開記者會公布辛辛那提大學聲明表示，校方早就接獲到類似檢舉一年多，但校方已經驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究。

【LIVE直播】高虹安被爆博論涉抄襲 召開記者會說明

今年8月，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮就曾在臉書提及高虹安的論文灌水將近50頁，影射高虹安論文抄襲，此舉也讓高對其提告。今日媒體爆料，高虹安任職資策會期間，獲補助赴美進修。後在美國辛辛那提大學發表的博士論文，大量使用她與其他研究人員獲公費補助、共同發表的2篇期刊論文，連部分圖片、表格內容都一樣，卻沒有在內文引註出處，更沒有取得資策會的授權使用；還在任職期間就私下與鴻海簽訂聘用通知，以資策會名義赴美完成博士學位手續後，就到鴻海任職，此舉也被質疑利用公家單位資源當職涯跳板。

高虹安表示，周刊踢爆的內容充滿了政治惡意，在記者致電的同時已經說明沒有剽竊的問題，她也有對通話內容錄音跟警告，若用了充滿惡意的標題，將會對透過法律途徑維護權益。高虹安說，周刊爆料內容多數引用了陳時奮的文章內容，「他在短短的時間內被那麼多人具名提告，但仍有媒體去引用具有爭議的臉書內容。」居然有週刊自甘墮落淪為政黨打手。

她也公布辛辛那提大學校方回函，回函表示，這些指控並不新，已經被反覆操作長達一多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，論文已驗證過沒有版權問題，院方不需要做追究。

高虹安指出，未來如果再有人指控自己博士論文抄襲剽竊，將委請律師維護自己的權益，「美國辛辛那提大學都做聲明了，還有人要散佈惡意謠言，請問你是相信辛辛那提大學還是相信鏡週刊？你相信慈濟還是衛福部？你相信台大還是林智堅？」

高虹安也直接秀出博士論文畫面表示，她的論文著作最高被引用超過4000次、第二多的也有2000多次；她表示，博士學位是一個累積的過程，媒體今天爆料的僅是針對她其中一篇。高虹安痛批，周刊指控她抄襲，但被抄襲的作者就是她自己，這是惡意的指控。另外，2018年她將論文繳至學校時，校方跑safeassign系統比對，得到相似度6％結果，一切符合學校規定。

針對利用公家資源當跳板的指控，高虹安說，她念博士學位是自費的，所謂公費只有短短半年，運用國際人才補助方案，享受到租金補貼，回台後她也完成留任半年的規定，「何況資策會根本不是公務員？」她說，國內有很多企業的高階人才也是出自資策會，她轉換跑道時還有收到美國半導體公司年薪300萬的工作機會，但她還是選擇留在台灣工作。

高虹安也說，她的論文在網路上都找的到，歡迎大家去檢視，她也現場下載論文「希望蔡英文總統也能做到這樣」。