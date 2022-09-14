無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午由民眾黨小雞陪同，前往北投市場掃街拜票，一進市場及有攤商熱烈歡迎，送上鳳梨及粽子祝黃珊珊「旺來包中」，不過也有民眾相當不滿黃珊珊黨籍反覆，大步向前靠近黃珊珊後，手比倒讚朝黃珊珊罵「變色龍」，並痛批「市場不是你們選舉的地方」，隨後由黃珊珊競選團隊人員安撫引導離開。

黃珊珊今由民眾黨士林北投區議員參選人黃瀞瑩、陳思宇陪同掃街，攤商大多數熱情款待，除有送上鳳梨祝黃珊珊旺來外，也邀請黃珊珊一起包粽子，期許黃珊珊包中高升。黃珊珊也與多數攤商熱情合照，不過其中發生小插曲，當黃珊珊於市場內的服飾店拜票時，一名婦女悄悄靠近，黃珊珊以為是熱情民眾欲向其握手，沒想到該民眾卻高喊「變色龍，下台！」

該名民眾持續高喊變色龍，並且不斷指著黃珊珊大喊下台，黃珊珊競選團隊見狀立即上前安撫，不過該民眾更加憤怒，直呼市場不是選舉的地方，路都沒辦法走，並稱「沒有人敢講，我來講。」隨後在競選團隊安撫下離開現場，而黃珊珊則面露尷尬繼續進行掃街行程，隨後攤商也立即送暖，送上蔬果等產品希望黃珊珊能高票當選。

黃瀞瑩受訪表示，母雞加持，也可以讓大家看見民眾黨小雞很努力，黃珊珊在士林北投非常有聲望，尤其這裡是接下來的發展重點，包含社子島或是北環段興建，對於柯市府的計畫希望可以延續，大家對於黃珊珊還是寄與厚望。