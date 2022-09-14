台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中台東各施政面向上獲2金4銀，台東縣副縣長王志輝致詞表示，台東透過發展觀光、文化，進而帶動經濟，很開心本次能在經濟發展上獲得肯定，笑稱「希望不要100萬人來1次，可以1萬人來100次，沒來過台東的都繼續來。」

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中台東各施政面向上以觀光旅遊、藝術文化獲金獎，治安狀況、經濟發展、環境保護及幸福感則獲銀獎。

王志輝說，台東面積是台灣的10分之1，人口只有百分之1，治理台東高度困難，主因是要在有限人力下治理這麼大的範圍，其實相當不容易，而饒慶鈴上任後推動慢經濟、努力發展觀光，雖然不像西部發展快速，但縣府堅持「老天爺給我們什麼就發展什麼」，這2、3年來，很多民眾對台東觀光和文化挹注給予高度肯定。

王志輝說，如熱氣球嘉年華，即使在去年疫情艱困時間，縣府仍堅持舉辦，今年也迎來人潮爆發，而疫情對觀光旅遊的重創不是永遠，當疫情不存在、國人紛紛出國旅遊，台東能有什麼東西能吸引人家。而觀光、文化合作能帶動經濟，很開心今年能有幸獲獎，經濟一直是台東最弱的一環，看到越來越多店家開發新產品、收入增加，同時有觀光客前來非常喜悅，「希望不要100萬人來1次，可以1萬人來100次，沒來過台東的都繼續來。」

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。