台鐵宜蘭工務段14日上午使用空拍機巡視邊坡，發現岩壁出現裂痕，在旁設置臨時哨所，並派員於營運期間駐點監視。（台鐵提供／陳彩玲新北傳真）

受梅花颱風影響，台鐵平溪線13日邊坡滑落，列車2度撞擊落石，十分至菁桐間路線實施「預警性封鎖」，宜蘭工務段14日上午使用空拍機巡視邊坡，發現岩壁出現裂痕，在旁設置臨時哨所，並派員於營運期間駐點監視，研判暫時未有安全疑慮，於下午1時10分解除封鎖，恢復通車。

台鐵宜蘭工務段長連建智表示，昨天邊坡石塊掉落，發生列車撞擊事故，為維護行車安全，十分到菁桐路段預防性封鎖，目前工務單位除加強邊坡穩固，也利用空拍機查看邊坡狀況，初步檢視地表植被完整，無明顯沖蝕破壞痕跡，更以維修車全線巡查，確認無異狀，於下午1時10分解除封鎖，恢復正常行車。

連建智指出，目前研判邊坡滑落是受宜蘭9月8日地震，以及梅花颱風連日豪雨落石影響，導致較脆弱岩層滑落。他提及，目前邊坡岩壁出現裂縫，擔心再度崩落，在旁設置臨時哨所，營運期間派員在旁駐點監視，並加強路線周圍巡查確保行車安全。此外，已排定16日請專家學者到場查看，研議防護工法，防止岩石再次崩落。