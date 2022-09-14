民進黨新北市長參選人林佳龍今出席「多元計程車司機工會力挺林佳龍」記者會並提多項計程車政見，不過「臺北市多元化計程車產業工會」發出聲明，與林佳龍合體自稱的李威爾非工會理事長，工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，將對李男保留法律追訴權。不過李威爾受訪強調，他是以台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長出席，600多位成員多是多元化計程車司機，他從頭到尾都沒說是自己是「臺北市多元化計程車產業工會」。

台北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹表示，北市多元化計程車產業工會理事長名叫「胡偉成」，李威爾已多次公開場合及公開記者會上使用多元化計程車工會理事長名義，並四處向市長候選人以多元化計程車工會名義試圖參與政治活動。

譚傳紹指出，李男行為已經造成工會困擾，很多人打電話要來找他，工會向來以行政中立為原則，不參與任何政治競選活動，希望各位媒體朋友能釐清此人身份，切勿再讓其以多元化計程車工會名義混淆。

林佳龍辦公室發言人李坤城表示，李威爾是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長，從頭到尾都沒說是自己是「臺北市多元化計程車產業工會」。

李坤城說，今天活動也是工會自發挺龍，並邀請候選人參加，針對過去林佳龍在交通部長任內，協助產業在法規上的修正和調整，也看到台灣未來社會產生的問題推動通用計程車，李威爾同時也是通用計程車以及多元化計程車的司機，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會本身也是多元化計程車的工會，不解為何有冒用的問題。

李威爾說，活動與採訪通知都是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發出去，他工會600多人都是多元計程車司機，每次爭取權益，都會有人說他們有問題，令他費解。