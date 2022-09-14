網紅「鳳梨」（吳泓逸）近年以台式幽默的直播風格走紅，曾不諱言有過一段荒唐歲月的他，昨(13日)自曝手機訊息突然大爆炸，原來是有人到爆料公社點名他作惡多端，害死很多家庭，對此，鳳梨也不諱言：「我一直都承認我是惡行至極之人...我到底什麼時候包裝自己否認過...？」

鳳梨今年5月突然大動作澄清現在的他只是生意人，不是別人猜測的兄弟，抱怨說：「你們不要三天兩頭就跑來私訊我，說誰誰誰說他是跟我的，然後跟你借錢，你們有任何事情第一時間不先詢問我，遇到事情才找我，這樣合理嗎？應該直接去警察局報警吧？」，坦言會大動作澄清的主因，是有人打著他名號在外借錢拐騙，光想就令人頭皮發麻。

鳳梨被網友點名作惡多端。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

昨鳳梨再發文，表示昨天FB、IG訊息突然爆炸，員工和好友都截圖分享在爆料公社有關他的發文，一名女網友上傳鳳梨的照片，寫下：「你販毒害死多少家庭，害死多少年輕人」，「你冒充檢察官騙阿嬤47萬元，比詐騙集團惡劣」，最後還撂話：「你之前上傳什麼，你心裡很清楚，我們有共同的女性朋友」。

鳳梨回應網友。（圖／翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

看到爆料發文後，鳳梨誠實表示：「我老早就已經說過所有你想的到的壞事我都做過了...請問我到底有隱瞞什麼嗎...？我愧對社會太深...我自己也知道阿...所以我不是一直都在彌補嗎...？」，但該女網友最後指兩人有共同女性朋友，這點鳳梨完全不清楚她指的是誰，因為自己女性朋友很多，「最後...我惡劣至極...我承認...抱歉...我不知道是不是不小心打翻別人家的骨灰罈...如果是...那我深感抱歉...」。

而網友見此回應鳳梨說：「你曾對她做過什麼嗎？？還是她是阿嬤的孫女」、「金盆洗手不再走回頭路就夠了，加油」、「說實話，現在要打翻別人家的骨灰罈還不容易」、「好好笑，到底對人家做了什麼事啦」、「你們都不是曾經被他傷害過的人、高談闊論的說原諒是不是太矯情了些⋯⋯這年頭講大道理...應該誰都會說吧」。

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