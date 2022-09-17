1名網友於日前行經雪隧時，見到1輛廂型車龜速前進，他特意與前車拉開距離拍下該車畫面，慶幸發文，還好他選對條路走，不然開在該車後面真的會讓人非常火大，貼文一出，網友們直呼：「最可恨的就是這種烏龜」、「恭喜你押對了」、「雪隧不能換車道真的很北爛」。

1名網友於臉書社團《爆料公社》發文寫下昨（16日）晚間7時許行經國道五號雪山隧道，時速落在95到100之間，突見到一台龜速廂型車，估計該車量前方3公里到出口處都無其他車輛，讓他不禁發文直呼喊：「幸好我女友今天生日，給他壓對了，不然遇到這種08屎又在滾真的你娘西瓜臭豆腐了」。

原PO表示，「別管時速了，他就是慢，我跟前面差那麼多是為了拍照沒錯，有趕快跟上了，不用說駕駛拿手機拍照幹嘛，嘿丟，我邊開車邊拍照的」，還開玩笑的說如果網友們要檢舉他，記得順便祝他女友收日快樂。

文章曝光後引起6000多名網友按讚留言：「最可恨的就是這種烏龜」、「G8烏龜車」、「遇到這種超想拿大聲公說不開快滾」、「進雪隧前總是在想左邊右邊左邊右邊」、「昨天經過遇到開60的順順開還講電話」、「這種慢速的，應該也要累計，然後吊照才對」、「不能按他喇叭我會開遠燈照瞎他」、「恭喜你押對了」、「雪隧不能換車道真的很北爛」、「因為他有陰陽眼，看到前面塞車呢」。