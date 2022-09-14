芬蘭總理馬林（Sanna Marin）13日談到：「我們不得不承認，我們對俄羅斯過於天真，所以我們今天正在為俄羅斯能源的依賴付出高昂的代價，」並表示特別是在能源方面，出於環境原因，歐洲應該更早地改變這樣的能源模式。

據《布魯塞爾時報》（The Brussel Times）「我們對俄羅斯活動的假設建立在錯誤的想法之上」這位36歲的社會民主黨領導人說：「我們應該更仔細地傾聽來自波羅的海國家和波蘭的朋友們的意見，他們的國家與俄羅斯有1300多公里的邊界。」

The EU "must confess we have adopted too naïve an attitude toward Russia and based our expectations on...erroneous ideas," Finnish Prime Minister Sanna Marin tells the European Parliament.



"We should have listened to our Baltic and Polish friends who lived under Soviet rule." pic.twitter.com/nFX3eqDKB3 — DW Europe (@dw_europe) September 13, 2022

馬林13日出席「這就是歐洲」（This is Europe）的嘉賓，這是一系列辯論，歐盟成員國領導人在史特拉斯堡舉行的歐洲議會全體會議上展示了他們對歐盟的看法。

她指出，特別是在能源方面，出於環境的客觀事實歐洲應該更早地改變其供應模式，這將阻止歐盟與俄羅斯相比之下，陷入目前的困境。然而，在她正向表示，因為歐盟27國將共同尋找解決方案，所以什麼都不會失去。「俄羅斯的行動前所未有地統一了西方，」她說，「而俄羅斯卻比以往任何時候都更加孤獨。」她預測，最終，俄羅斯將變得一貧如洗，而瑞典和芬蘭將成為北約成員國。