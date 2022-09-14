徐榛蔚以及多位縣市長出席施政滿意度頒獎。（花蓮縣府提供）

縣市長任期即將屆滿，台灣世界新聞傳播協會今天公布一份全國縣市施政滿意度調查，尋求連任的徐榛蔚施政滿意度達8成，在11個施政面向中奪得3項金獎5項銀獎，徐榛蔚感謝鄉親攜手合作，讓花蓮擁有大步向前的豐沛力量，「花蓮未來只有更好！」

徐榛蔚今北上出席「全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮」，徐表示，感謝鄉親對於縣府團隊的支持，以及花蓮縣政府團隊跟13鄉鎮市首長的攜手同心。花蓮縣總面積為4628平方公里，一共跨越六個縣市，是全國面積最大的縣級行政區，地下汙水處理的部分在大花蓮地區達7成以上，現行則持續針對中區進行汙水處理的規劃。

徐榛蔚談到，5G的時代將不可能化為可能，花蓮地理位置南北狹長，醫療資源集中於北花蓮，提升各區醫療量能刻不容緩，201年花蓮縣開始推動智慧診間再到行動診間，讓行動不便的鄉親無須出門就能遠距診療，在長照的網絡裡面花蓮的覆蓋率達83％。

4月初疫情上揚後，花蓮縣和新北市是同步啟動居家照護的城市，從醫院、診所再到衛生所做三方區域的醫療聯盟，讓花蓮的醫療量能大步向前，將危機化為轉機。

徐榛蔚也說，花蓮是國際觀光城市，近年來無論是全民運還是全中運，以運動體育帶動觀光，這是非常龐大的運動經濟產業鏈，邀請各界到花蓮體驗好山、好水、好空氣。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢頒贈「縣市長滿意度銀獎」獎牌予徐榛蔚。這份民調涵蓋11項施政調查中，「環境保護」花蓮縣則是眾望所歸，蟬聯金獎，以觀光分展為主軸的花蓮，也由去年銀獎躋身金獎。值得注意的是，「醫療衛生」讓人民有感，去年贏得銀獎，今年更一舉贏得金獎；另外在「社會福利」、「教育品質」、「藝術文化」、「防疫表現」以及「幸福感」等5面向獲得銀獎。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，民調訪問日期今年7月25日至8月28日，調查結果依各縣市20歲以上性別、年齡、行政區比例進行加權，調查內容有縣市長施政滿意度，並涵蓋11個施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。