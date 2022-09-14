國民黨台北市前議員羅智強日前宣布考慮競選2024總統，引起外界熱議。他今（14）日更宣布將把「總統聽見100天」收集的意見整理後出書，並且表示若決定參選總統，此書將成為他的政見，反之若不選，此書則將成他對有意參選總統者的政策建言。

羅智強指出，在他卸任總統府副秘書長、獲頒二等景星勳章的2013年，當時的台灣經濟繁榮，兩岸是和平的，供電是正常的，新聞與言論是自由且受保障的，官員可以嚴格監督，政策絕對公開透明。羅直言，當時台灣是民主的，這是他擔任總統幕僚親眼所見。

羅智強提到，然而在2016年蔡英文上台後的短短六年，「廢特偵組，關中天台，網軍橫行，官員跋扈」，停電更成了日常，兩岸也兵兇戰危。他感嘆，台灣「一如大廈之將傾，更像東亞的火藥庫」。

羅智強表示「台灣興亡，匹夫有責」，依據憲法，凡年滿40歲，具中華民國國籍且未被褫奪公權之國民，都具備參選總統的資格，因此他決定，要用多年參贊國政、輔佐總統的經驗，以100天的時間考慮參選中華民國總統。

最後羅智強也坦言，當總統當然不容易，但最重要的是要有堅定的信念，凡事皆以人民的福祉為先，以國家的發展為念，「摒除私心，伸張正義、遵循體制、知人善任，國家就會自然步入正軌，人民就會得到幸福」。