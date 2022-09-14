潘孟安施政影片真情告白，細數8年政績。(屏縣府提供)

屏東近幾年改變令人驚艷，不論城市治理、全人照顧到建築美學，都引起話題並屢屢獲獎，但這些過程並非一蹴可及，屏東縣政府推出最新施政影片「阮屏東，咱屏東」，屏東縣長潘孟安娓娓道來推動縣政初衷，強調「想讓屏東人過更好的生活」、「屏東變成一個能安居樂業的好所在」。

「這裡是我最喜歡的所在，這裡是一個最美麗的所在，也是我最熟悉的所在，這裡是咱兜」，影片一開始，潘孟安低沉感性口白，一下子就擊中屏東人的心；台語「咱」字句，向在地人喊話他所觀察到屏東人的特質，對生活的努力，以及對屏東未來所寄予的期望等，再以「阮」字句自信向外地人一一介紹，近年來屏東的巨大轉變。

屏縣府指出，潘孟安自2014年12月25日就任以來，迄今即將屆滿8年，他自初上任時秉持「以人為本」的核心價值，扣緊「醫療」和「交通」兩大主軸，進而延伸到社福、教育、文化、觀光等各項施政計畫。

從提升屏東醫療量能、完善交通路網、挹注社福與長照資源、拓展農漁產品外銷管道、發展再生能源、辦理台灣燈會等，到屏東總圖、縣民公園、共融公園、特色遊戲場、勝利星村等城市再造工程，不僅當初擘劃的藍圖都已全數完成，更因屏東美學大爆發，翻轉各界印象，成功建立品牌價值。

全長6分鐘影片呈現屏東繽紛精彩，潘孟安旁白卻帶來更深刻的感動，一句「無雨傘的囡仔，要比別人跑卡緊」道出屏東的先天資源不足，他以屏東囝仔為家鄉打拚的心情努力推動這些建設，就是希望「咱返去的路抹擱那麼遠，咱看醫生抹擱那麼辛苦，咱少年人會當去的所在越來越多，咱屏東變成一個能安居樂業的好所在」。