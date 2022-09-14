國家通訊傳播委員會(NCC)，今對公視等電視台籌備電視辯論會，僅邀台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊，排除其他候選人參與一事表示「電視台節目製播是電視台自主營運範疇，不會介入」；台北市長參選人蘇煥智今痛批，NCC的回覆證明其怠忽職守，「裝睡的人叫不醒」。他邀請主委陳耀祥針對NCC責任先行辯論，他「隨時候教」。

蘇煥智強調，當初NCC對於中天新聞台，以違反衛星廣播電視法第27條為由予以多次裁罰，並且以此作為決定不予中天新聞台換照許可。結果現在各家電視台明顯違反公職人員選舉罷免法，NCC接受舉發連調查都沒有，就把責任推得一乾二淨。

蘇煥智指出，NCC除了表態不介入，還稱直轄市長選舉競選及罷免活動期間為投票日15日前，期間若電視台對於選舉相關議題未能公正、公平或無正當理由差別待遇，可向中選會提出檢舉，目前並非競選活動期間。顯示NCC怠忽職守。

對於NCC的說法，他質疑，非競選期間的選舉活動，就不是法律規範對象嗎？非競選期間的買票賄選也會構成犯罪，更何況是媒體不公正的選舉報導。

他說，這證明NCC撇清作為通訊傳播主管機關的責任，根本就是怠忽職守；根據衞星廣播電視法第27條中善盡社會責任、公平原則及違反法律強制或禁止規定，NCC都有管理權責；且自從選舉登記後，台北市長選舉相關電視新聞皆用大篇幅報導蔣萬安、陳時中與黃珊珊新聞，其他候選人活動與政見都被忽略無視，有失公平。NCC面對嚴重傾斜特定候選人的選舉報導，竟然視若罔聞，根本怠忽職守。