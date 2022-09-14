女星梁佑南2天前在社群平台PO運動過後的素顏照，好奇地問大家中秋假期結束後的安排，未料部分網友比較關心她卸妝後的模樣，認為有病容，詢問有沒有吃藥；對此，梁佑南回應了。

梁佑南12日在臉書發文：「假期結束了！你在做什麼？」隨文PO出 2張素顏照，在留言區透露是運動完拍的；畫面中，她身穿桃紅色運動背心和黑色運動褲，並把頭髮全梳成馬尾，露出完整的鵝蛋臉，坐著自拍。

網友看到梁佑南未上妝的臉孔，紛紛留言讚美她天生麗質、長得漂亮，不過也有人覺得梁佑南黑眼圈太深、臉又太消瘦，忍不住問：「有吃藥嗎？」

梁佑南一時沒搞懂，反問對方：「吃什麼藥？為什麼吃藥？」該網友進一步解釋，表示梁佑南看起來像身體不舒服，好奇是否有服用藥物，梁佑南看完後回覆：「睡眠不足，快休息了。」並透露中秋節不敢吃烤肉和月餅，「怕老得太快啊！」

梁佑南除了常跑節目通告，還忙著拍攝八點檔《黃金歲月》，這幾天都在臉書宣傳新作品，生動的演出獲得粉絲的好評，她也感謝大家的支持。