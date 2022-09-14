年底台北市長選戰，由國民黨立委蔣萬安、衛福部前部長陳時中及台北市前副市長黃珊珊競逐，呈現「三腳督」局面。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（14）日在宅神朱學恒的直播節目中指出，「蔣萬安民調還是第一名，領先黃珊珊跟陳時中6到7個百分點，黃跟陳在誤差範圍內」。許多網友看完紛紛討論，更有人大膽預測結局「若是黃珊珊得票率大於20％，則蔣萬安獲勝」。

吳子嘉今日在宅神朱學恒的直播中表示，「蔣萬安民調還是第一名，領先黃珊珊跟陳時中6到7個百分點，黃跟陳兩人在誤差範圍內。在50歲以上的民眾中，蔣萬安領先；49歲以下的民眾中，則由黃珊珊領先」。吳子嘉也坦言「陳時中最近的操作都是要搶黃珊珊的年輕票，等站穩第二名之後，再開始打基本盤」，而這番言論一發出後，引發許多網友開始討論。

有網友認為「除了封關民調外都沒參考性，台北市選戰根本超好分析的，往前推8年，連戰跟基層苦幹都拿4成，還在那邊黃珊珊分掉蔣萬安的票」，他更大膽預測年底台北市長選戰結局，「所有選票扣掉廢票、路人票抓4%，100％減40％減4％，剩下56％，同時陳時中有綠營的基本盤，目前難以估算，所以直接看黃珊珊得票就好」。

所以這位網友預測，「若黃珊珊得票率大於16％，則蔣萬安獲勝；若黃珊珊得票率小於16％，則陳時中獲勝」，但這位網友最後也表示「這兩年有疫情因素，所以蔣萬安的保底如果扣個2％左右也也是合理，因此變成剩下58％，那就會變成，若是黃珊珊得票率大於20％，則蔣萬安獲勝，若黃珊珊得票率小於20％，則陳時中獲勝」。