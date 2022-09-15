高雄市楠梓區13日午間發生汽車未依號誌行駛而發生的車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區藍昌路13日中午發生一輛汽車沒有依照號誌搶快左轉，導致另一輛汽車閃避不及，波及路旁停等的兩輛機車與一棵路樹，警消獲報到場處理，將兩名受傷的騎士送醫，肇事車輛無酒駕。

23歲蕭姓男子於13日午間時分駕駛自小客車，在藍昌路北往南外側車道直行，至該路口遇對向由52歲黃男駕駛的休旅車疑似未待左轉號誌亮起即先行左轉，蕭男見狀後向右閃避不慎衝撞正在待轉區停等的兩部機車後，再衝撞至人行道上路樹後才停止，消防局人員到場將受傷的兩名騎士送醫。

警方到場對兩名汽車駕駛酒測，均無酒駕情事。警方初步調查，這起交通事故發生原因疑似蕭男遇黃燈搶快未減速、黃男未待號誌指示即先行左轉所造成，至於詳細事故原因仍待查證後由交通大隊鑑定。

楠梓警分局呼籲，此事故發生地點為十字路口，民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行並遵守號誌，提醒民眾行車時請注意交通法令，確保用路人及自身安全。