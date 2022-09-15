玩命關頭？有網友在臉書社團發文表示日前在宜蘭多次遇見一輛外觀嚴重毀損的白色轎車行駛在道路上，原PO提醒用路人行車經過時要注意安全，貼文曝光後不少當地人也留言表示最近都有看到這輛車上路，車主是位女性，疑似精神狀況不佳，更有網友留言笑稱是「柯博文」上路。

網友在宜蘭驚見一輛外觀嚴重毀損的白色轎車行駛在道路上。(翻攝臉書宜蘭知識+)

一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文並附上多張照片表示，近日在宜蘭五結鄉宴京帝寶附近，多次遇到一輛白色轎車，只見照片中，白色轎車車體多處毀損，後車箱90度掀起，甚至能清楚的看見車體內部，後照鏡也垂掛著，疑似受過不小的撞擊，原PO表示「前兩天已遇到過一次，也是這個時間和路段，車體多處毀損，後照鏡也垂掛著。不知道是為何？」，提醒用路人行車經過時要注意安全。

貼文曝光後，許多當地網友都留言表示看過這輛車。(翻攝臉書宜蘭知識+)

貼文曝光後不少當地民眾留言表示最近都有遇到，「上上禮拜就看到她在路上跑了，應該是還沒去修或是『做一次修』」、「今晚看第二次了」、「9/3遇到的，想不到還繼續再開…」、「他證明了在宜蘭開車有多自由」，網友也笑稱「裝置藝術」、「你們就不懂了，破壞風」、「重新刷新對三寶的定義」、「有故事的車」、「柯博文」。

有疑似當地民眾的網友也表示：「這個女車主疑似有精神方面問題，前幾天在7-11看到車體都壞了，車上也一堆蟑螂爬來爬去，但車主一直重複開關車門，看得出有精神異常，店員有打電話報警，但似乎沒有辦法處理，不知原因為何，希望有相關單位可以出面才是」。