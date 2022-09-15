原子筆之神！一名男網友使用黑色原子筆作畫，每一幅畫都精緻到令人咋舌，無論是巴黎聖母院，還是各種動物都超逼真，超狂成品引起網友們熱烈討論，不少人看傻直呼，有神快拜，我也用同款10元的原子筆，但從沒能創作出這樣的作品。

一名男網友Swalk昨在Dcard上分享，用黑色原子筆畫巴黎聖母院、三角龍、迅猛龍、大白鯊與遊隼。從照片中可見，原PO使用的是最陽春、普遍的黑色原子筆，而他的每張畫作都沒有多餘的色彩，但透過精準複雜的線條及不同的疏密程度製造出陰影，結果竟讓所有動物看起來栩栩如生，而唯一的建築物畫作更是逼真到不行。

超狂畫作吸引5千多人朝聖，不少網友看傻直呼，這是原子筆之神。「太扯了」、「你是影印機吧」、「同樣的原子筆為什麼你的比較厲害」、「聖母院畫得很細緻，太美了」、「這筆不到10塊錢就買得到，但根本畫不出這些，請收下我的膝蓋」、「有神快拜」、「原來印刷術問世了」、「同樣的原子筆為什麼你的比較厲害」。

另有不少人求原PO公開作畫的過程，而Swalk昨天在IG上發布影片分享聖母院的作畫過程，短短一天觀看次數就快突破6千，而Swalk的IG首頁上也寫著「我真的沒學過畫畫」，讓不少網友看了更加驚訝。