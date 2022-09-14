辦婚禮遇到無恥賓客，一名女網友透露，近日剛辦完婚禮，宴客那天的狀況至今想起來還覺得很瞎，一位朋友無法參加婚禮，竟然讓自己的媽媽和妹妹代為參加，結果她根本就不認識這對母女，對方也完全不鳥她，整個婚宴過程只顧著打包食物，甚至菜才剛上桌就想整個打包帶走，超扯行徑讓同桌賓客超憤怒，也引起網友熱烈討論，大呼這根本就是婚禮蟑螂。

一名女網友在臉書社團《匿名2公社》上發文說，她近日剛舉辦完婚禮，但卻遇到很瞎的事情，有一位女性朋友稱自己因故無法參加，請自己的媽媽代替她出席，而她朋友的媽媽就帶著小女兒和2200元的紅包一起來，但原PO完全不認識這對母女。

女網友表示，由於這位朋友之前辦婚禮的時候，她也沒有親自出席，只有托人將紅包送到而已，因此她便告訴對方沒來也沒關係，但還是會送喜餅。怎料對方卻堅持要找自己的媽媽和妹妹出席，最扯的是，那位朋友的家人到場後，完全不鳥她，只是瘋狂打包食物，引起同桌其他賓客的不滿。

女網友指出，後來那對母女孩想趁有人到台下搶捧花的機會，把剛端上桌的菜餚整盤外帶，同桌賓客終於看不下去，出聲制止說「還有人沒有吃到欸！」

貼文引起網友討論，「人性的貪婪真可怕」、「這跟婚禮蟑螂沒兩樣」、「同桌連吃都沒吃就打包，也太沒水準了」、「太誇張了」、「同桌的人沒制止嗎？也太誇張了吧」、「這情況還真遇過，臉皮厚到極點，服務生剛要上菜還沒放下，那位大嬸就喊沒人要吃，請拿去旁邊幫忙打包」。